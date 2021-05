Star Wars: The Bad Batch, dov'è Ahsoka Tano nel corso del nuovo show?

L'esordio di Star Wars: The Bad Batch è stato accolto più che positivamente da buona parte dei fan del franchise, dimostrando ancora una volta l'enorme potenziale degli show animati tratti dall'opera di George Lucas. Una domanda, però, è sorta spontanea nelle menti degli spettatori della nuova serie Disney+.

Dov'è Ahsoka Tano? The Bad Batch, nel cui primo episodio ha fatto la sua comparsa un personaggio di Star Wars Rebels, è infatti ambientata nel periodo immediatamente successivo alla guerra dei cloni, con la nostra che avrebbe quindi già dovuto far perdere le sue tracce dopo la creazione dell'Impero Galattico.

Ad entrare nel dettaglio è dunque il libro Ahsoka, che ci narra proprio le avventure dell'ex-padawan di Anakin dopo il finale di The Clone Wars: stando a quanto si legge nel romanzo, il personaggio interpretato da Rosario Dawson in The Mandalorian dovrebbe dunque essere in fuga da un pianeta all'altro, probabilmente Thabeska o Raada, nascondendosi sotto l'identità fittizia di Ahsla nel tentativo di sfuggire ai controlli delle truppe imperiali.

Avremo modo di rivederla nel corso dello show? Chi lo sa! Certo è che a molti fan la cosa non dispiacerebbe affatto. Il produttore della serie, intanto, ha svelato il numero di episodi di cui sarà composta Star Wars: The Bad Batch.