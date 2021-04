Star Wars: The Bad Batch, da quanti episodi sarà composta la serie? Ecco cosa sappiamo

Manca ormai meno di un mese al debutto di Star Wars: The Bad Batch, nuova serie spin-off di The Clone Wars che popolerà il catalogo di Disney+ dal prossimo 4 maggio. In attesa di mettere gli occhi sulla premiere, in rete sono emersi dei nuovi dettagli sul numero di episodi che andranno a comporre la serie.

Nello specifico, come segnalato sul reddit StarWarsLeak (via Comicbook.com), il compositore Kevin Kiner è stato recentemente ospite del podcast Full of Sith, durante il quale ha rivelato di aver appena terminato di realizzare le musiche per il 14° episodio dello show animato.

Oltre a confermare che la prima stagione di The Bad Batch avrà un numero di puntate superiori, per esempio, alla stagione finale di The Clone Wars (l'ipotesi più gettonata a questo punto è il classico arco narrativo di 22 episodi), Kiner ha svelato il suo entusiasmo per un nuovo personaggio che potrebbe diventare uno dei prossimi beniamini dei fan del franchise. Che si tratti di Omega, la ragazza che abbiamo visto nel recente trailer ufficiale di The Bad Batch?

Supervisionata ancora una volta da Dave Filoni, attualmente al lavoro anche su The Mandalorian e la serie TV dedicata ad Ahsoka Tano, The Bad Batch vedrà come protagonista la scatenata Clone Force 99 composta dal Sergente Hunter, Tech, Crosshair, Wrecker e l'ultimo arrivato Echo.