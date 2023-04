Star Wars The Bad Batch giunge al termine: la Stagione 3 sarà l'ultima

Star Wars: The Bad Batch Stagione 2 è da poco giunta al termine, ma per i fan dello show animato arrivano interessanti novità. Alla Star Wars Celebration 2023 di Londra Lucasilm ha infatti annunciato che la terza season sarà l'ultima.

Tutto finisce anche per The Bad Batch, lo show animato che ha conquistato i fan di Guerre Stellari grazie ai suoi protagonisti e al focus sui Cloni, molto amati dal pubblico sin dai tempi di The Clone Wars.

Noi di Everyeye, lo ricordiamo, siamo presenti alla Star Wars Celebration 2023 di Londra e abbiamo assistito ad un panel di presentazione in cui autori, produttori e doppiatori della serie animata hanno confermato che la terza stagione di The Bad Batch sarà l'ultima.

La showrunner ha infatti esordito affermando che "la storia non è ancora finita", svelando subito dopo che la Stagione 3 è attualmente in produzione e chiuderà l'intera trama dello show. Per il momento non c'è ancora una data di uscita, ma il lancio è previsto nel corso del 2024 su Disney+.

Dulcis in fundo, il panel ha anche riservato ai presenti un teaser trailer a porte chiuse di Star Wars The Bad Batch Stagione 3, che mostra sequenze d'azione che coinvolgono i cloni ribelli e svariate creature del mondo di Guerre Stellari.

Non perdetevi inoltre il nostro speciale dedicato ai 40 anni di Star Wars Il ritorno dello Jedi e il resoconto sulle serie di Star Wars in arrivo da Ahsoka a The Acolyte.