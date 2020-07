Star Wars: The Bad Batch, Il doppiatore di Darth Maul aggiorna sul progetto

Uno dei progetti più attesi dai fan di Guerre Stellari è la serie animata intitolata Star Wars: The Bad Batch. Anche il doppiatore di Darth Maul ha voluto dire la sua, durante una diretta sul suo canale di Twitch.

Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di Sam Witwer nella serie animata, nonostante la sua presenza non sia stata confermata, l'attore ha voluto raccontare qualcosa riguardo The Bad Batch. Ecco quali sono stati i suoi commenti: "Vi dirò sembra tutto fantastico. È una serie bellissima. Parlando della storia so come inizieranno i primi episodi. Sono molto felice perché è un momento che non è mai stato esplorato da Star Wars, mentre questa volta sarà esplorata da persone che... non posso dire altro".

Come si poteva immaginare le sue parole hanno subito fatto discutere tutti gli appassionati, alla ricerca di indizi che possano far capire quale sarà la trama principale dello show incentrato sul gruppo di soldati cloni, impegnati in una serie di pericolose missioni come mercenari. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo qualche dettaglio in più sul progetto, per esempio sulla presenza o meno di storici personaggi della saga, anche se è già stato rivelato che il trailer di Star Wars: The Bad Batch non arriverà presto.