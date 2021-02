Star Wars: The Bad Batch, ecco il nuovo poster della serie in arrivo su Disney+

Star Wars: The Bad Batch debutterà su Disney+ il 4 maggio 2021 e la Disney ha diffuso un nuovo poster per lo spin-off di Star Wars: The Clone Warsche potete trovare in calce alla notizia.

La serie segue un gruppo di cloni geneticamente modificati e sperimentali mentre trovano la loro strada in una galassia in rapido cambiamento subito dopo la Guerra dei Cloni. I membri di Bad Batch possiedono ciascuno un'abilità eccezionale e singolare che li rende soldati straordinariamente efficaci e un equipaggio formidabile. Nell'era successiva alla Guerra dei Cloni, affronteranno audaci missioni mercenarie mentre lottano per rimanere a galla e trovare un nuovo scopo.



"Dare ai fan il capitolo finale di Star Wars: The Clone Wars è stato un onore e siamo felicissimi per la risposta globale a questa serie storica", ha dichiarato Agnes Chu, vicepresidente senior dei contenuti di Disney+ quando la serie è stata annunciata. "Anche se Star Wars: The Clone Wars potrebbero essere arrivate alla sua conclusione, la nostra collaborazione con i rivoluzionari narratori e artisti della Lucasfilm Animation è solo all'inizio. Siamo entusiasti di dare vita alla visione di Dave Filoni attraverso le prossime avventure di Bad Batch".



Star Wars: The Bad Batch è prodotto da Dave Filoni, Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars , Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels , Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance ) e arriverà su Disney+ il 4 maggio 2021.



Intanto Hasbro ha annunciato nuove action figure di Star Wars: The Bad Batch e Ming-Na Wen tornerà nei panni di Fennec in Star Wars: The Bad Batch.