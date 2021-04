Star Wars: The Bad Batch, ecco il nuovo trailer della serie Disney+

Tra sole due settimane la serie animata Star Wars: The Bad Batch arriverà su Disney+ e i fan del franchise creato da Heorge Lucas sono più che impazienti di scoprire cosa accadrà in questo nuovo spin-off di Clone Wars ambientato in una Galassia lontana lontana.

La premiere coinciderà con il celeberrimo Star Wars Day, ovvero il 4 maggio, e in attesa di questo giorno è stato diffuso un nuovo teaser che potete trovare in calce alla notizia.

La serie segue la Clone Force 99, conosciuta anche come Bad Batch, composta da un gruppo di clone trooper d'élite con mutazioni genetiche che cercano di farsi strada in una galassia in rapido cambiamento, subito dopo la Guerra dei Cloni. I membri questo gruppo possiedono abilità eccezionali che gli permettono di essere soldati straordinariamente efficaci. Nell'era successiva alla Guerra dei Cloni, affronteranno audaci missioni mercenarie mentre lottano per rimanere a galla e trovare un nuovo scopo nella loro esistenza.

Alcuni giorni fa invece era stato rilasciato un nuovo poster di Star Wars: The Bad Batch dove è possibile vedere questo straordinario gruppo di soldati, ciascuno dei quali presenta una particolare anomalia che nella realtà dei fatti è il suo punto di forza. Vi ricordiamo ancora una volta che in The Bad Batch troveremo Ming-Na Wen che darà la sua voce a Fennec Shand. Voi siete impazienti per questa nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti.