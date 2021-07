Star Wars: The Bad Batch, Omega potrebbe diventare una minaccia per il futuro?

Star Wars: The Bad Batch ha introdotto un nuovo affascinante e misterioso personaggio, Omega, e nell'ultimo episodio la giovane ha dato prova delle sue straordinarie capacità che un giorno potrebbero diventare una grave minaccia per l'Universo di Star Wars.

Nell'episodio della scorsa settimana abbiamo scoperto che Omega è in effetti la "figlia" di Jango Fett, ovvero un clone inalterato creato dal suo DNA (come suo "fratello" Boba Fett).

Nel decimo episodio di The Bad Batch vediamo un accenno dei poteri di Omega e questo potrebbe un giorno rappresentare una grave minaccia nell’Universo di Star Wars.

In "Common Ground" Omega viene messa da parte con Cid, mentre il resto della Clone Force 99 intraprende una pericolosa missione su Raxus.

La giovane non è affatto felice di non essere ancora pienamente inclusa e apprezzata come membro della squadra. Tuttavia, Cid nota qualcosa di unico in lei: è un prodigio nel gioco del dejarik e sconfigge facilmente i vari malviventi che frequentano il locale di Cid.

Quando la interroga sul suo livello di gioco, Omega dice che dejarik è un gioco di strategia "E io sono brava con la strategia".

Omega è così talentuosa che riesce persino a ripagare il debito della Clone Force 99 con Cid, apparentemente liberandoli dal servizio di mercenario a contratto.



Tutto finisce con una nota felice poiché Hunter e il resto della Clone Force si impegnano a mantenere Omega nei loro ranghi da quel momento in poi. Tuttavia, come tante storie sui personaggi di Star Wars, potrebbe esserci qualcosa di più oscuro all'orizzonte.



Lo scopo dell'introduzione di Omega nel canone di Star Wars non è ancora chiaro. La ragazza è figlia di Jango Fett e il suo talento la rende una maestra stratega non solo nei giochi e nelle battaglie, ma leggendo e intuendo i pensieri e le azioni degli altri.



Inoltre Omega sta ricevendo un addestramento di vita o di morte in battaglia militare, caccia di taglie, tattiche di battaglia e tutti gli altri tipi di esperienze difficili mentre è in fuga con la Clone Force 99.



La domanda è: dove porterà tutto questo? Chi diventerà Omega in futuro? La mitologia di Omega è ora direttamente collegata a Boba Fett e Fennec Shand, poiché quest'ultimo era il cacciatore di taglie assunto per recuperare e proteggere Omega dal suo creatore, Nala Se.

Queste connessioni potrebbero essere affrontate tempestivamente quando Il libro di Boba Fett - con Boba Fett e Fennec Shand - arriverà su Disney+ entro la fine dell'anno.



Da quello a cui stiamo assistendo in The Bad Batch, sarebbe emozionante vedere Boba Fett affrontare un Omega adulta ed esperta. La sorella di Boba è praticamente l'unica persona nella galassia più tosta di lui e sarebbe probabilmente la più grande minaccia al suo piano di conquista.