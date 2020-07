Star Wars: The Bad Batch, ecco perchè il trailer non arriverà tanto presto

Pochi giorni fa Disney+ ha annunciato la produzione di Star Wars: The Bad Batch, una nuova serie animata Lucasfilm che dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming non prima del 2021. I fan ovviamente sono andati in delirio, ma a frenare il crescente entusiasmo ci ha pensato la pubblicista del franchise, Tracy Cannobio.

La donna ha affermato in risposta ad un tweet di un appassionato della saga che chiedeva a gran voce un trailer per The Bad Batch che non sarà possibile vederlo tanto presto. Il commento ha senso poiché lo sviluppo di una nuova serie animata è spesso un processo lungo e complicato.

Secondo il comunicato stampa che ha accompagnato l'annuncio: "La serie segue i cloni sperimentali di Bad Batch (introdotti per la prima volta in The Clone Wars) mentre trovano la loro strada in una galassia in rapida evoluzione nell'immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. I membri di Bad Batch - una squadra unica che varia geneticamente dai loro fratelli nell'esercito dei cloni - possiedono ciascuno un'eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficaci e un formidabile equipaggio. Nell'era postbellica, prenderanno parte ad audaci missioni mercenarie mentre lottano per rimanere a galla e trovare un nuovo scopo".

Cronologicamente non sappiamo ancora bene quando sarà ambientata Star Wars: The Bad Batch, non dovrebbe distaccarsi troppo dalle vicende della serie incentrata su Obi-Wan e sulla sua vita dopo la distruzione dell'ordine Jedi. Staremo a vedere.