Star Wars: The Bad Batch, il produttore fa chiarezza: ecco quanti episodi ci saranno!

Tra serie live action, mini-serie e serie animate, i fan di Star Wars erano un po' disorientati sul numero di episodi di The Bad Batch ma ora il produttore Brad Rau ha confermato il numero effettivo di episodi dalla quale sarà composta la prima stagione dello show, creato per arricchire ulteriormente il già nutrito Star Wars Universe.

Secondo quanto dichiarato dal produttore, Brad Rau, la prima stagione di Star Wars: The Bad Batch sarà composta da 16 episodi. Alcuni report precedenti parlavano di 14 episodi ma ora è arrivata l'ufficialità di Rau che sancisce il numero effettivo delle puntate del primo ciclo di episodi.

Dato che The Clone Wars è durato 12 episodi, la maggior parte dei fan si aspettava probabilmente una una lunghezza simile anche per lo spin-off. Se non l'avete ancora visto non perdetevi il trailer di The Bad Batch.



"Abbiamo 16 episodi nella stagione 1. Non possiamo confermare più di questo ma abbiamo grandi speranze" ha dichiarato Rau a CNET.

"Adoriamo questi personaggi. Ci piacerebbe continuare a raccontare storie".

Il creatore di The Clone Wars e The Bad Batch, Dave Filoni, è riuscito ad introdurre i personaggi di quest'ultima serie in The Clone Wars preparando così la strada alla produzione di questo nuovo atteso show.

Al momento è stata confermata soltanto una stagione di The Bad Batch ma probabilmente arriverà una seconda stagione.



Prima d'immergervi nella serie scoprite le nostre prime impressioni su The Bad Batch.