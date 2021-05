Star Wars: The Bad Batch, ecco dove e quando si colloca esattamente nella timeline

Se la nuova serie d'animazione di Star Wars di Disney+ The Bad Batch ha catturato il vostro interesse, ecco in quale timeline di Star Wars si inserisce ufficialmente. Tra repubbliche, imperi, primi ordini, ABY, BBY, può essere tutto un po' difficile da analizzare, ma ecco un po' di ordine.

Se avete visto Star Wars: The Clone Wars, la serie animata che si svolge tra l'Episodio II: L'Attacco dei Cloni e l'Episodio III: La Vendetta dei Sith sicuramente avrete incontrato alcuni elementi di Bad Batch tra cui la Clone Force 99, che è apparsa come unità alcune volte nel corso della serie. Hunter, Tech, Crosshair, Wrecker ed Echo sono cloni che sono stati ampiamente modificati geneticamente, dando loro forza e intelligenza che li rendono diversi dal soldato medio.

The Bad Batch è stato concepito da un'idea che George Lucas aveva di fare una storia di Dirty Dozen nell'universo di Star Wars, ma con cloni invece di umani normali. Dopo alcune apparizioni in The Clone Wars, Clone Force 99 finalmente arriva in The Bad Batch. Mentre eseguono i loro ordini di combattimento sul pianeta Kaller, tutti i clone trooper ottengono il comando "Ordine 66".

Automaticamente quasi tutti i Jedi dalla galassia vengono spazzati a parte alcuni che sono riusciti a fuggire. Clone Force 99, tuttavia, percepisce che sta succedendo qualcosa e consente a un padawan Jedi, Caleb Dume di scappare nella natura selvaggia. Il fatto che The Bad Batch inizi con l'Ordine 66 significa che si svolge in sincronia con la fine di The Clone Wars, e proprio alla fine di La Vendetta dei Sith, intorno all'anno 19 BBY (che è Before the Battle of Yavin, la battaglia in cui i ribelli hanno vinto contro l'Impero). Questo pone The Bad Batch saldamente tra la fine della trilogia del prequel e l'inizio della trilogia del film originale, nel periodo degli anni bui in cui l'Impero era al massimo della forza e i Ribelli erano una raccolta di rifugiati in fuga dai soldati clone dei Sith.

Vi lasciamo con la nostra recensione del secondo episodio di Star Wars: The Bad Batch in attesa dei prossimi episodi che arriveranno su Disney+ a cadenza settimanale, ogni venerdì mattina, per un totale di 16 episodi.