Star Wars The Bad Batch: quando uscirà la stagione 2 su Disney Plus in Italia?

Dopo il primo trailer di Star Wars The Bad Batch 2 pubblicato a sorpresa nelle scorse ore, è arrivato online anche il nuovo trailer italiano che svela la data d'uscita dei nuovi episodi della serie animata su Disney Plus Italia.

Per l'occasione, Disney ci ha confermato che Star Wars: The Bad Batch 2 debutterà in esclusiva su Disney+ Italia a partire dal 4 gennaio 2023, con i primi due episodi in contemporanea con la messa in onda nord-americana. Potete ammirare il trailer italiano all'interno dell'articolo.

Quando si apre la nuova stagione, sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, mentre affrontano una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi. La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch vede tra i doppiattori nella versione originale il candidato all'Emmy Award Dee Bradley Baker (American Dad!) come voce della Bad Batch e la candidata all'Emmy Award Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462) come voce di Omega, la vincitrice dell'Emmy Award Rhea Perlman (The Mindy Project, Cin cin) torna come guest star nel ruolo di Cid, Noshir Dalal (Lui è Pony, The Owl House - Aspirante strega) torna come guest star nel ruolo del Vice Ammiraglio Rampart e la vincitrice dell'Emmy Award Wanda Sykes (The Upshaws, Black-ish) fa il suo debutto nella serie come guest star nel ruolo di Phee Genoa.

