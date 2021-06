Star Wars: The Bad Batch: rivelato un agghiacciante particolare dell'Ordine 66

L'ultimo episodio di Star Wars: The Bad Batch ha lasciato alcuni fan piuttosto scossi. Le agghiaccianti rivelazioni su ciò che l'Ordine 66 voluto dall'Imperatore Palpatine significava veramente per i Clone Troopers della Repubblica, ha spezzato il cuore di tanti.

Coloro che hanno familiarità con la galassia lontana lontana sanno bene che il Protocollo Clone 66, faceva parte di una serie di Ordini di emergenza per il Grande Esercito della Repubblica per i quali i Soldati Clone erano stati addestrati e prevedeva che sotto il comando del Cancelliere Supremo, i Cloni assassinassero i loro Generali Jedi.

In "Battle Scars" la Clone Force 99 entra in contatto con il Capitano Rex di The Clones Wars, il clone trooper sfuggito all'Ordine 66 con Ahsoka Tano, dopo aver rimosso il suo chip inibitore. Rex è molto preoccupato per il fatto che il commando di Bad Batch non abbia ancora rimosso i propri chip inibitori. Proprio mentre stanno cercando di risolvere questo problema, Wrecker tenta di uccidere i suoi commilitoni, Rex alla fine riesce a stordirlo, e a rimuovere il suo chip, così come il resto dei chip inibitori degli altri membri della Clone Force 99.

Dopo ciò, Wrecker racconta a tutti i risvolti di questa traumatica esperienza e di come, pur volendo opporsi al comando con tutte le sue forze, non ci sia riuscito. Questa è la prima volta che vengono ricontestualizzati gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith ed è la prima volta in cui l'Ordine 66, appare come una vera e propria condanna per gli stessi Soldati Clone, ben consapevoli delle atrocità compiute.