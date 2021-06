Star Wars: The Bad Batch ha rivelato il vero nome di Boba Fett

Come sicuramente tutti gli appassionati starwarsiani sapranno di già, l'ultimo episodio di Star Wars: The Bad Batch su Disney+ ha rivelato il vero nome di Boba Fett, leggendario cacciatore di taglie mandaloriano tra i personaggi di The Mandalorian 2 e prossimo protagonista della serie Il libro di Boba Fett sempre per Disney+.

A quanto pare, la giovane clone femminile nota come Omega che si unisce alla squadra titolare della serie "è semplicemente una pura replicazione genetica" di Jango Fett. L'Impero sta cominciando a passare dai Clone Trooper agli Stormtropper, e i Kaminoai rivogliono Omega perché convinti sia l'unica fonte di DNA di Jango ancora disponibile. Questo perché non sapevano che Boba Fett è in verità ancora vivo da qualche parte nella Galassia.



Quando nell'episodio Hunter chiede a Omega se ci siano o meno altri cloni simili a lei nella galassia, lei risponde: "Per quanto ne so, ce n'è solo un altro. Un clone maschile di nome Alpha, in seguito conosciuto come Boba". La connessione tra Alpha e Omega stuzzica una potenziale connessione tra fratelli che potrebbe essere approfondita nel corso delle varie serie di Star Wars attualmente in lavorazione.



Cosa ne pensate? State guardando Star Wars: The Bad Batch? Vi sta piacendo? Ditecelo nei commenti.