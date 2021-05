Star Wars: The Bad Batch, ecco che ruolo avranno i Jedi nella serie Disney+

Ieri è stato diffuso in streaming il primo episodio di The Bad Batch, nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars che si colloca tra gli episodi III e IV della saga degli Skywalker vista al cinema. La serie animata riprende da dove terminava The Clone Wars, ovvero dal crollo della Repubblica e la nascita dell'Impero Galattico di Palpatine.

Sebbene la trama principale è incentrata sulla squadriglia di cloni geneticamente difettati, nel corso degli episodi appariranno anche i Cavalieri Jedi, costretti a nascondersi e far perdere le loro tracce dopo l'Ordine 66 diramato da Palpatine al suo esercito per eliminarli tutti. La produttrice dello show in streaming su Disney+ ha parlato proprio del ruolo dei Jedi nellla serie: "Beh al momento siamo nel periodo buio dei Jedi, perché vediamo che l'Ordine 66 viene diramato. Il pubblico conosce già questa storia a grandi linee e sa cosa accade ai Jedi e di come occorreranno anni per ognuno dell'Ordine di ergersi contro l'Impero".

Continuando: "Ora che i Jedi non ci sono più la galassia deve trovare il modo di andare avanti e cosa vuol dire per loro? Erano la Repubblica, portavano ordine nella galassia. E adesso è tutto cambiato. Amo la libertà e quell'incertezza che circonda questo periodo nella storyline".

Ovviamente i protagonisti saranno i membri della Clone Force 99 geneticamente difettati e la serie ha già introdotto qualcosa di mai visto prima in Star Wars. Sebbene la serie sia ambientata dopo gli eventi della stagione finale di The Clone Wars, i personaggi sembrano essere presentati in maniera piuttosto ottimale in questo spin-off e per tale ragione sembra non essere di vitale importanza la visione della precedente serie animata.

Su queste pagine potete già leggere le nostre impressioni sul primo episodio di The Bad Batch.