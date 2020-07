Star Wars: The Bad Batch, secondo una teoria Echo potrebbe rischiare grosso

Dopo il rincorrersi dei rumor nei mesi scorsi, qualche giorno fa Lucasfilm ha ufficialmente annunciato una nuova serie animata di Star Wars, intitolata The Bad Batch. Sarà incentrata su una banda di cloni sperimentali, e ambientata dopo la fine della Guerra dei Cloni.

La Bad Batch ha fatto il suo debutto nella stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars. La banda era composta da Hunter, Wrecker, Crosshair e Tech, a cui si è aggiunto poi Echo. Quest'ultimo era un Trooper clone che aveva prestato servizio per Anakin Skywalker e al capitano Rex.

Sul destino di quest'ultimo in Star Wars: The Bad Batch ha iniziato a circolare una teoria. Sappiamo che la serie sarà ambientata durante il dominio dell'Impero, e dopo l'attuazione dell'Ordine 66 da parte di Darth Sidious. Sappiamo anche che la Bad Batch è fondamentalmente una banda di mercenari fuggiaschi: possiamo quindi ipotizzare un rifiuto di obbedire all'Ordine 66. In questo caso, però, Echo si comporterebbe in modo diverso dagli altri: è sicuramente dotato di un chip di controllo, per cui si può immaginare uno scenario in cui entra in contrasto col resto del gruppo.

Secondo la suggestiva teoria, quindi, la serie potrebbe iniziare con la Bad Batch costretta a fare fuori Echo: il tradimento, in questo caso, darebbe un nuovo motivo al gruppo di darsi alla fuga dopo la Guerra dei Cloni e di "trovare un nuovo scopo", come recita il comunicato di Lucasfilm.