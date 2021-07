Star Wars: The Bad Batch, Seth Green paragona il suo Todo 360 a Jacob di Twilight

Star Wars: The Bad Batch è attualmente in pieno svolgimento su Disney+, la nuova serie riprende esattamente da dove si era interrotto Star Wars: The Clone WarsTodo 360.

L'ottavo e il nono episodio di The Bad Batch, "Reunion" e "Bounty Lost", hanno visto il ritorno di Seth Green nei panni di Todo 360, un personaggio che ha anche doppiato in The Clone Wars.

Durante una recente intervista con Entertainment Weekly, Green ha paragonato il suo personaggio a Jacob di Twilight e ha parlato di cosa significa trovarsi in un progetto live-action di Star Wars:



"Beh, diamo un'occhiata a me realisticamente", ha risposto Green quando gli è stato chiesto se avrebbe voluto interpretare un Jedi, un cacciatore di taglie o qualcos'altro in Star Wars.



"So cosa comprerà il pubblico. Il modo in cui Simon Pegg ha interpretato una creatura enorme in un vestito oppure Lupita Nyong'o ha interpretato quel personaggio che è interamente in CGI, anche se l'ha filmato con i puntini per la telecamera. Quindi non sono contrario ad interpretare qualcuno. Semplicemente non c'è stata un'occasione in cui nessuna delle persone che lo stanno realizzando, persone altamente competenti ovviamente, hanno pensato che mi sarei adattato. E non lo metto in dubbio."



Per quanto riguarda il suo commento su Twilight, ecco cosa ha detto Green quando gli è stato chiesto perché Todo 360 sopporta gli abusi di Cad Bane:



"Lo fa davvero. È un po' come l’imprinting di un bambino o un animale. Non era il punto centrale del sequel di Twilight l’ imprinting di Jacob con Renesmee, la figlia di Edward e Bella? È da lì che viene Todo. Penso davvero che Todo sia molto più simile a Jacob più di quanto chiunque creda."



Green ha risposto anche alla domanda sul futuro di Star Wars: Detours, inoltre l'introduzione di Omega in Star Wars: The Bad Batch potrebbe portare a risvolti importanti nel futuro del franchise.