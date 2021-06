Star Wars: The Bad Batch, nel settimo episodio una vecchia conoscenza aiuta la Clone Force

Il settimo episodio di Star Wars: The Bad Batch intitolato Battle Scars (Cicatrici di guerra) inizia con la Bad Batch che scappa dal loro lavoro più recente, rubando una creatura di nome Ruby da un rozzo gruppo chiamato Rhokai. Ma successivamente le cose si fanno molto interessanti e spuntano alcune vecchie conoscenze.

Quando tornano da Cid, incontrano nientemeno che il Capitano Rex, che intima alla squadra di rimuovere i loro chip.

Il Capitano Rex è il clone introdotto in Star Wars: The Clone Wars, questa storia aiuta a colmare il divario tra la sua ultima apparizione in The Clone Wars con l'ex Jedi Ahsoka Tano sulla scia dell'Ordine 66 e la sua prima apparizione in Star Wars Rebels.

Trova la Clone Force 99 grazie alle informazioni fornitegli da Trace e Rafa Martez, potrebbe essere stata proprio Ahsoka ad indirizzarlo da loro. Più di ogni altra cosa, sembra quasi che la missione di Rex in questo periodo sia quella di aiutare il maggior numero possibile di cloni a rimuovere i loro chip.

Quando Rex contatta i cloni, dice loro di incontrarlo sul pianeta discarica Bracca che è stato nominato per la prima volta nel romanzo Resistance Reborn e apparso nel videogioco Jedi: Fallen Order.

La Clone Force 99 raggiunge l’infermeria di un incrociatore repubblicano di classe Venator dopo aver incontrato anche la Gilda dei Rottamatori e dopo che Wrecker ha rischiato di finire inghiottito da un mostro acquatico che sembrerebbe un Ibdis Maw.

Rex afferma che la nave è proprio come quella su cui Ahsoka rimosse il suo chip, un riferimento diretto all'arco finale di The Clone Wars.

Questo episodio si conclude con un cliffhanger, con la Gilda dei Rottamatori che forse ha notificato all’Impero la posizione della Clone Force 99, i quali hanno rimosso con successo i chip non senza alcuni inconvenienti. Scopriamo anche che Rex è in contatto con alcuni individui di cui ignoriamo l'identità ma che forse hanno a che fare con la lotta contro l'Impero.



