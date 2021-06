Star Wars: The Bad Batch, a sorpresa torna uno dei personaggi più amati di The Clone Wars!

Disponibile da oggi su Disney+, l'ottavo episodio di Star Wars: The Bad Batch ha sorpreso i fan con l'inatteso ritorno di uno dei personaggi più amati di The Clone Wars, la serie animata firmata da Dave Filoni a cui il nuovo show fa da sequel/spin-off.

Stiamo parlando di Cad Bane, il famigerato cacciatore di taglie Duros che ha dato del gran filo da torcere ad Ahsoka, Anakin e Obi-Wan nel corso della serie madre. Dopo aver raggiunto i protagonisti per catturare Omega e riscattare la taglia sulla sua testa, Cad si lancia in un tesissimo duello con la pistola in stile western con Hunter, con quest'ultimo che finisce per perdere a causa di un colpo subito al petto.

L'ultima volta che è apparso sul piccolo schermo, lo ricordiamo, Cad ha avuto un brutto destino durante la Guerra dei Cloni, quando ha rapito il Cancelliere Palpatine solo per essere poi sconfitto e imprigionato da Obi-Wan Kenobi. Verso la fine del conflitto, Cad prese sotto la sua ala protettiva il giovane Boba Fett per addestrarlo, proprio come Jango Fett aveva fatto una volta per lui.

L'episodio 9 debutterà su Disney+ venerdì prossimo, il 25 giugno. Intanto, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Star Wars: The Bad Batch.