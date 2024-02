Star Wars: The Bad Batch, spiegazione delle nuove dinamiche del gruppo di protagonisti

Stando alle dichiarazioni della capo sceneggiatrice e del superivsore alla regia, l’ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch presenterà delle nuove dinamiche relative ai personaggi protagonisti della serie, chiamati ad affrontare l’assenza di uno dei collanti del gruppo originale e ad incontrarsi in un modo del tutto inedito per lo show.

Dopo aver svelato tutti i titoli dei nuovi episodi di Star Wars: The Bad Batch, torniamo a parlare della serie animata dedicata all’universo creato da George Lucas per riportare le parole di Jennifer Corbett e Brad Rau a proposito delle nuove interazioni tra i personaggi nella terza stagione.

Alla fine del secondo capitolo, infatti, uno dei membri principali della squadra, Tech, è morto tragicamente nel corso di una missione fallita. Queste le parole della sceneggiatrice: “L’intera squadra è cambiata alla fine della seconda stagione. Tech è sempre stato il personaggio che ha tenuto in piedi il team e che è stato in grado di risolvere molti problemi. Ora che non c’è più, non solo stanno affrontando la sua perdita, ma anche ciò che significa per il loro lavoro di squadra. E, nel corso della stagione, la sua assenza si fa sentire in quello che stanno facendo”.

Allo stesso modo, sarà importante, come ha spiegato Rau capire come Crosshair e Omega cominceranno ad interagire tra di loro nei nuovi episodi: “La dinamica tra i due è una delle nostre preferite. Hanno instaurato un rapporto che non abbiamo mai visto nelle prime due stagioni. Non hanno avuto l’opportunità di condividere tempo sullo schermo. Nel primo episodio della terza stagione si sente per la prima volta Crosshair pronunciare il nome di Omega. Quindi è stato, non direi sorprendente, ma divertente come pensavamo, avere insieme questi due personaggi così opposti”.

In attesa di vedere i nuovi episodi di questo terzo capitolo, vi lasciamo al trailer della terza stagione di Star Watch: The Bad Batch.