Star Wars: The Bad Batch, una star promette:'Un finale soddisfacente per l'era Clone Wars'

Dopo la conclusione di The Clone Wars nel 2020, la narrazione dell'era dei Cloni è proseguita con lo spin-off Star Wars: The Bad Batch, disponibile su Disney+. La serie sta entrando nella sua terza e ultima stagione e il doppiatore Dee Bradley Baker è stato intervistato da Cinemablend proprio sulla conclusione dello show.

In The Bad Batch, Baker presta la propria voce a cinque dei cloni di Jango Fett:"The Bad Batch si sente molto come se fosse la fine di The Clone Wars, è lo spin-off finale. La capsula di salvataggio, se vogliamo, da The Clone Wars è The Bad Batch. Questo è l'ultimo elemento di tutta quella trama che è stata creata da George Lucas, con le sue dirette impronte che stanno portando alla conclusione. C'è qualcosa di molto soddisfacente nel poter fare questo. Si sente la mancanza di una buona storia ma parte di ciò che manca di una buona storia è che è una buona storia, e questo significa che è una storia che ha un inizio, una parte centrale e una fine. Ed è quello che abbiamo. Ciò non significa che questi personaggi non possano mai riapparire, perché gli autori di Star Wars, Dave Filoni e gli altri, possono sempre andare di lato o indietro in termini di storie che stanno esplorando. Inoltre, hai una galassia piena di cloni veterani invecchiati: cosa succederà a loro? E quali sono le loro storie? Ci sono altre opzioni disponibili ma dal punto di vista di The Clone Wars stiamo vedendo che si sta svolgendo e risolvendo un finale". Su Everyeye trovate la trama di The Bad Batch 3.



Nel cast vocale di Star Wars: The Bad Batch troviamo, oltre a Dee Bradley Baker, anche Michelle Ang nel ruolo di Omega, Benjamin Diskin, Bob Bergen, Gwendoline Yeo e Noshir Dalal.



Scoprite quanti episodi avrà l'ultima stagione di The Bad Batch, spin-off di The Clone Wars.