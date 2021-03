Star Wars: The Bad Batch, svelata la durata della premiere della serie

L'universo di Star Wars si prepara ad andare avanti con i suoi nuovi prodotti e dopo la fine della seconda stagione di The Mandalorian, il prossimo tassello da riempire è quello di Star Wars: The Bad Batch, serie animata che idealmente prosegue sulla scia di Clone Wars e che sarà ambientata prima dell'Episodio IV. Ecco la durata della premiere.

Dopo essersi mostrata nel trailer ufficiale di The Bad Batch, oggi sappiamo anche che la premiere della nuova serie di Star Wars avrà una durata complessiva di 70 minuti, quindi oltre un'ora di emozioni in compagnia dei nuovi personaggi che ci verranno via via presentati nel corso di questa nuova ed intrigante avventura ambientata nell'universo creato da George Lucas.L

o show, uno spin-off di The Clone Wars in arrivo in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney+ in tempo per lo Star Wars, il 4 maggio prossimo, segue un militare di cloni d'élite soprannominato Bad Batch, composto di soldati geneticamente potenziati, e includerà anche la partecipazione di un iconico personaggio di The Mandalorian.

Star Wars: The Bad Batch è prodotto da Dave Filoni, Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) in qualità di co-produttore esecutivo e Josh Rimes come produttore. Rau è anche supervisore alla regia con Corbett che ha ricoperto il ruolo di showrunner.

Secondo la sinossi ufficiale, Star Wars: The Bad Batch segue i cloni d'élite introdotto per la prima volta in The Clone Wars durante il loro viaggio per trovare il proprio posto in una galassia in rapida evoluzione subito dopo la Guerra dei Cloni.