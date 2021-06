Star Wars: The Bad Batch, svelate le origini di Omega ed i suoi legami con Boba Fett

L'ultima rivelazione della serie animata Star Wars: The Bad Batch potrebbe scuotere il futuro di Boba Fett nell'universo di Star Wars e collegarsi direttamente alla serie spin-off in arrivo a fine anno Il libro di Boba Fett.

Il franchise di Star Wars ha fatto passi da gigante per ricostruire diversi aspetti chiave della trama di Jango e Boba Fett, specialmente da quando quest'ultimo è apparso nella seconda stagione di The Mandalorian.

Poiché Jango Fett è la base per l'esercito di cloni che la Repubblica ha usato nelle Guerre dei Cloni, non c'è da stupirsi che la sua storia finisca per scontrarsi con la serie animata Star Wars: The Bad Batch i cui episodi stanno uscendo ogni venerdì su Disney+.



The Bad Batch racconta la storia della Clone Force 99 in fuga dall'Impero in compagnia di un altro clone speciale e misterioso: Omega.

Le forze imperiali hanno inseguito la Clone Force 99, ma è stata la serie di cacciatori di taglie d'élite che si sono lanciati contro di loro (Fennec Shand, Cad Bane) che ha sollevato il maggior numero di domande.

I diversi cacciatori di taglie vogliono Omega per ragioni apparentemente diverse; nell'episodio 9 intitolato "Bounty Lost" apprendiamo finalmente che i Kaminoani sono coloro che pagano per il recupero di Omega.

Cad Bane viene assunto dallo statista Lama Su per ottenere Omega in modo che i clonatori possano raccogliere il suo DNA e quindi eliminarla. La creatrice di Omega, Nala Se, sta pagando Fennec Shand per assicurarsi che Omega riesca a mettersi in salvo. Scopriamo anche cosa rende davvero Omega e il suo DNA così speciali.



Omega è un altro clone di prima generazione e inalterato di Jango Fett, il che in pratica significa che è la "figlia" di Jango nello stesso modo in cui Boba è suo "figlio".

Significa anche che Omega è la sorellina di Boba Fett, a tutti gli effetti. In quanto tale, Omega è anche l'unica fonte rimasta dei Kaminoani per il materiale genetico dell'esercito dei cloni, dal momento che Boba è svanito da Kamino, dopo le Guerre dei Cloni.

È uno sviluppo interessante che potrebbe avere implicazioni per alcuni progetti di Star Wars attualmente in fase di rilascio come la serie spinoff Il libro di Boba Fett in cui vedremo Boba Fett (Temuera Morrison) con Fennec Shand (Ming-Na Wen). Omega è appena diventata un personaggio estremamente prezioso nella galassia di Star Wars piuttosto che essere solo un personaggio secondario unico e potenzialmente dimenticabile.



