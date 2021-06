Star Wars The Bad Batch: il team pronto a sfidare l'Impero nel nuovo episodio!

Disney ha diffuso in streaming uno sneak peek dal prossimo episodio di Star Wars: The Bad Batch che coinciderà con il suo primo mid-season. Questo arriva quindi a nove episodi dall'esordio, visto che siamo evidentemente giunti a metà della prima stagione e proietterà i nostri protagonisti nella loro sfida più grande: quella contro l'Impero.

Creati dalle forze della Repubblica prima e poi finiti sotto il controllo segreto del neo-nato Impero Galattico, la Bad Batch fin dall'esordio di questa prima stagione su Disney+ si è sempre chiesta quale fosse il suo posto nella Galassia e man mano che gli episodi avanzano diventa sempre più ovvio per loro che il padrone che servono non sta dalla parte giusta della lotta. Sarà solo questione di tempo quindi prima che questo sensazionale e compatto team si allei con la missione di distruggere le forze imperiali e liberare la Galassia dalla sua morsa.

Non vediamo l'ora quindi di scoprire cosa ci attende nei prossimi episodi dello show. Nell'ultimo episodio di The Bad Batch è stato rivelato il vero nome di Boba Fett. Sappiamo che il clone Omega è una "pura duplicazione genetica" di Jango Fett. L'Impero sta effettuando il passaggio dai Clone Trooper agli Stormtrooper e i Kaminoani rivogliono Omega perché convinti sia l'unica fonte di DNA di Jango ancora disponibile. Questo perché ovviamente non sanno che Boba Fett è ancora vivo.

Quando nell'ultimo episodio Hunter chiede a Omega se ci siano altri cloni simili a lei nella Galassia, risponde: "Per quanto ne so ce n'è solo un altro. Un clone maschile di nome Alpha, in seguito conosciuto come Boba". Questa connessione tra i due cloni potrebbe essere approfondita nelle prossime serie Star Wars in sviluppo attualmente, come ad esempio Il libro di Boba Fett. Non ci resta che aspettare e vedere...