Star Wars: The Bad Batch, ecco il teaser trailer ricco di azione del terzo episodio

Il primo episodio di Star Wars: The Bad Batch ha debuttato su Disney+ il 4 maggio, e ci ha introdotto in questa nuova avventura. Il secondo episodio è uscito pochi giorni dopo sulla piattaforma e ora Disney e Lucasfilm stanno già entusiasmando i fan grazie ad un nuovo breve teaser trailer del terzo episodio.

L'account Twitter ufficiale di Star Wars ha condiviso un teaser che potete vedere in calce alla notizia che ci mostra come le cose si faranno sempre più interessanti e l'azione sarà protagonista. The Bad Batch è ambientata dopo gli eventi della stagione finale di The Clone Wars e del film La vendetta dei Sith e racconta la storia della Clone Force 99, un gruppo di cloni che hanno alterazioni genetiche, rendendoli diversi dal resto dell'Esercito dei Cloni.



I cinque membri principali sono tutti doppiati dallo stesso attore in lingua originale, Dee Bradley Baker, che continua così il suo lavoro dando voce ai cloni in The Clone Wars, Star Wars Rebels e Hunter, Crosshairs, Tech, Echo e Wrecker in The Bad Batch.

Vi lasciamo con la nostra recensione del secondo episodio di Star Wars: The Bad Batch in attesa dei prossimo episodi che arriveranno su Disney+ a cadenza settimanale, ogni venerdì mattina, per un totale di 16 episodi.