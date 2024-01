Star Wars: The Bad Batch, il trailer della terza stagione svela la data d'uscita!

Grandi novità per i fan di Star Wars: Disney+ ha appena pubblicato il trailer e il teaser poster di quella che sarà l'ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch. Oltre alle sorprese presenti nel trailer, Disney ha anche rivelato la data di uscita dell'attesa terza stagione.

Star Wars: The Bad Batch ripartirà dal finale della seconda stagione: ritroveremo la Bad Batch in lutto per la perdita di uno dei suoi membri, Tech, ma nonostante tutto ancora determinata nel salvare Omega dalla prigionia. Disney+ racconta alcuni dettagli della trama in una dichiarazione stampa: " I limiti della Batch saranno messi a dura prova nella lotta per riunirsi con Omega mentre quest'ultima affronta altre sfide all'interno di un laboratorio scientifico dell'Impero. Con il gruppo frammentato e con minacce che arrivano da ogni direzione, dovranno andare alla ricerca di alleati inaspettati, intraprendere missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che hanno imparato per liberarsi dall'Impero".

Nel nuovo trailer di The Bad Batch viene rivelata anche la data di uscita, prevista per il 21 febbraio. I fan hanno notato la comparsa del tutto inaspettata di un personaggio: si tratta di Asaji Ventress, apprendista Sith diventata agente libero, morta nel romanzo del 2015 L'apprendista del lato oscuro. Quinlan Vos aveva seppelitto il corpo nella acque del suo pianeta natale, Dathomir, patria delle Nightsisters. Questo legame con la necromanzia potrebbe spiegare il ritorno di Ventress? O potrebbero esserci altre spiegazioni relative alla struttura della serie stabilita da Dave Filoni? In attesa di scoprirlo, qui potete trovare la nostra recensione della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch.