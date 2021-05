Star Wars: The Bad Batch, vedremo personaggi di The Mandalorian? Rispondono i produttori

Nei giorni scorsi abbiamo chiarito che non è estremamente necessario vedere The Clone Wars per comprendere Star Wars: The Bad Batch e ora vi mostreremo come questa nuova serie ambientata in una galassia lontana lontana possa collegarsi con The Mandalorian.

Sebbene The Bad Batch sia ambientato un'intera trilogia di film prima di The Mandalorian, prende in prestito personaggi come Fennec Shand e mette in mostra i loro primi giorni nell'universo in continua espansione di Star Wars. Nel corso di un'intervista con Comicbook i produttori di The Bad Batch Brad Rau e Jennifer Corbett hanno scherzato sul modo in cui questa nuova serie animata ci farà comprendere al meglio il noto live-action con Pedro Pascal.

"Davvero, la risposta noiosa è che non possiamo parlarne troppo", ha anticipato Rau. "Ma è eccitante quali siano le possibilità, il tipo di personaggi, i personaggi specifici che sono vivi e in movimento durante il periodo di The Bad Batch è davvero fantastico. Come Fennec, come altri personaggi che non menzioneremo, che noi probabilmente vedremo alcuni volti familiari. E ci divertiamo anche a introdurre personaggi nuovi di zecca che non avete mai visto prima a cui ci sentiamo molto vicini, e pensiamo che anche i fan apprezzeranno. Quindi sì, ci saranno dei collegamenti".

Intanto, date uno sguardo alle nostre prime impressioni su Star Wars: The Bad Batch.