Star Wars: The Book of Boba Fett, anche Din Djarin di The Mandalorian sarà nella serie?

I numerosi fan di Star Wars aspettano con ansia altre notizie su The Book of Boba Fett, serie incentrata sul personaggio di Temuera Morrison. Nel frattempo vi segnaliamo questo interessante rumor incentrato sul protagonista di The Mandalorian.

Come sapete l'opera ci mostrerà le avventure di Boba Fett e di Fennec Shand, in particolare dopo la loro battaglia contro il successore di Jabba The Hut. Secondo quanto fa sapere l'insider di Cinelinx inoltre, nella prima parte dello show troveremo delle scene in cui sarà presente anche Din Djarin, il protagonista di The Mandalorian. Per ora però non conosciamo ancora i motivi che porteranno i tre a collaborare di nuovo, in particolare dopo la conclusione della seconda stagione dello show con Pedro Pascal, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo qualche dettaglio in più riguardo la trama di The Book of Boba Fett.

Per ora comunque vi ricordiamo che si tratta di un rumor non confermato, in particolare non sappiamo se le voci si riferiscono semplicemente a dei flashback delle vicende dell'ultima puntata di The Mandalorian o se saranno girate delle sequenze inedite con Din Djarin. Inoltre, in una notizia precedente, avevamo discusso della possibile presenza di altri cacciatori di taglie in The Book of Boba Fett.