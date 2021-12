Star Wars The Book of Boba Fett: Disney pubblica il nuovo trailer natalizio

Dopo il teaser trailer di The Book of Boba Fett pubblicato per la vigilia di Natale, oggi 25 dicembre Disney e Lucasfilm hanno incartato per i fan di Star Wars un nuovo filmato promozionale.

In questo nuovo emozionante promo di Natale, i fan possono trovare un assaggio di alcune scene inedite e diversi nuovi dialoghi: nel filmato, come del resto anche nel precedente materiale promozionale, Boba Fett appare quanto mai determinato a prendere il controllo di quello che sembra essere il Sindacato del crimine di Tatooine.

Ricordiamo che The Book of Boba Fett è la seconda serie televisiva live-action ambientata nel mondo di Star Wars, e spin-off diretto della prima, The Mandalorian. Come la serie con Pedro Pascal e Baby Yoda, Boba Fett è stata sviluppata da Jon Favreau e Dave Filoni e sarà distribuita in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney Plus. Girata durante la pandemia, la serie vedrà anche il ritorno di diversi registi di The Mandalorian alla guida dei sei episodi che comporranno la prima stagione: Robert Rodriguez ha diretto tre episodi della serie, con gli altri tre diretti da Favreau, Bryce Dallas Howard e Filoni.

The Book of Boba Fett esordirà su Disney Plus a partire dal prossimo 29 dicembre. Per altre letture e curiosità, scoprite chi è il misterioso nuovo personaggio di Boba Fett intravisto nell'ultimo spot pubblicitario.