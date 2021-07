Star Wars: The Book of Boba Fett, grossa novità: arriva Dean Cundey, ecco chi è

Mentre i fan si domandano come Il libro di Boba Fett si collegherà al canone di Star Wars, dal set della nuova serie tv in produzione per il servizio di streaming on demand arrivano importanti novità riguardanti Dean Cundey.

Cundey, infatti, è stato appena assunto come direttore della fotografia della serie, notizia che dovrebbe fare la felicità dei fan della saga: per chi non lo sapesse, infatti, Cundey è stato il direttore della fotografia di alcuni dei vostri film preferiti e nel corso della sua carriera ha lavorato con autori del calibro di Steven Spielberg, Robert Zemeckis e John Carpenter. Tra i suoi film possiamo citare Chi ha incastrato Roger Rabbit, Halloween, La cosa, la trilogia di Ritorno al futuro, Fuga da New York, Grosso guaio a Chinatown, Hook e Jurassic Park, solo alcuni dei progetti ai quali ha preso parte nel corso della sua carriera. Per Chi ha incastrato Roger Rabbit Cundey venne anche nominato all'Oscar per la migliore fotografia, che però quell'anno (1989) venne vinto da Peter Biziou per Mississippi Burning del compianto Alan Parker.

Ricordiamo che Il libro di Boba Fett sarà presentato in anteprima entro la fine dell'anno su Disney+ e, oltre a quella di Robert Rodriguez, potrà vantarsi anche delle regie di Jon Favreau, Bryce Dallas Howard e Dave Filoni, tutti veterani pluridecorati di The Mandalorian. Nella serie, Temuera Morrison torna nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen in quelli di Fennec Shand, un personaggio introdotto in The Mandalorian e successivamente presentato nella serie animata The Bad Batch. I dettagli della trama rimangono nascosti, per saperne di più bisognerà attendere presumibilmente l'uscita di un primo trailer ufficiale.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.