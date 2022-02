Star Wars The Book of Boba Fett: occhio alla scena post-credit che fa esultare i fan!

La prima e per ora unica stagione di The Book of Boba termina oggi su Disney Plus, con l'ultimo episodio disponibile sul servizio di streaming on demand che vede il protagonista e i suoi alleati dare battaglia al Sindacato Pyke per il controllo delle strade di Mos Espa.

La puntata è senza ombra di dubbio la più ricca di azione della serie, con tantissimi personaggi schierati da una parte e dall'altra, ma non mancano di certo le sorprese, incluso l'atteso ricongiungimento tra Din Djarin e Grogu. Ma uno degli assenti più illustri è lo sceriffo di Freetown Cobb Vance.

Nello scorso episodio, infatti, il personaggio di Timothy Olyphant viene sconfitto dal villain di The Clone Wars Cad Bane, ma il suo destino viene lasciato in sospeso quando gli abitanti di Freetown si gettano sul suo corpo esanime per tentare di prestargli il primo soccorso. Lo sceriffo è assente anche dall'ultimo episodio della serie, e non accorre in aiuto di Boba Fett e del Mandaloriano durante la battaglia finale col Sindacato, cosa che invece fanno i suoi concittadini. Anzi, durante uno dei momenti più concitati, a Boba Fett viene lasciato intendere che Vance sia caduto per mano di Cad Bane.

Ma nelle scene finali di celebrazione dopo la vittoria della battaglia, quando Fennec Shane suggerisce a Fett di utilizzare la vasca bacta - utile alla guarigione e alle rigenerazione - per ristabilire le ferite al braccio destro, il protagonista fa capire alla sua alleata che la vasca era già utilizzata da qualcun altro: e a questo proposito la scena post-credit svela che Cobb Vance è ancora vivo e immerso nella vasca, sotto l'acuta osservazione del chirurgo cibernetico di Thundercat.

Insomma sembra che, proprio come accaduto a Fennec Shand, Cobb Vance sopravviverà alle sue ferite e sarà potenziato con parti di droidi. Per adesso ai fan non resta che aspettare il prossimo incontro con lo sceriffo: secondo voi quando rispunterà?

Per altri approfondimenti sulla serie di Star Wars, scoprite 5 dogmi del western rispettati da The Book of Boba Fett.