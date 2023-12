Star Wars: The Clone Wars, 5 episodi che dovreste assolutamente recuperare

The Clone Wars è uno dei prodotti della LucasFilm meglio riusciti e che, soprattutto, ha reso mainstream l'animazione nell'universo di Star Wars. Oltre a presentare al mondo l'enorme talento di Dave Filoni, la serie ha raccontato anche storie collaterali e presentato personaggi diventati iconici.

Con la chiusura degli studi animazione di The Clone Wars, non si può far altro che celebrare al meglio il prodotto che ha introdotto personaggi come Ahsoka e realizzato storyline diventate poi mitiche per i fan di Guerre Stellari. Nonostante ci siano tantissimi episodi diventati fondamentali per la storia generale di Star Wars, ci sono alcune puntate che, non essendo definiti passaggi chiave della storia, sono caduti un pò nel dimenticatoio. Molto spesso capita che questi episodi sono stati i più sperimentali o, quanto meno, quelli che hanno cercato di raccontare qualcosa di nuovo. Ma quali sono realmente le cinque puntate assolutamente da recuperare di The Clone Wars?

1x01: Il duello

6x10: Quella perduta

7x04. Questioni in sospeso

3x03: Missione Umanitaria

3x04: Sfera di Influenza

In ognuno di questi episodi, sono proposte opzioni nuove, mai viste prima o che, più semplicemente, puntano a raccontare storie in maniera diversa. Per celebrare The Clone Wars è stato realizzato un nuovo cosplay di Anakin Skywalker ispirato alla serie. Cosa ne pensate' Raccontatecelo nei commenti!