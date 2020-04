Star Wars: The Clone Wars 7, Ahsoka si prepara allo scontro nell'anteprima della 7x10

Dopo anni di attesa e ben 7 stagioni Star Wars: The Clone Wars sta per terminare e tutti i personaggi si stanno preparando allo scontro finale. Tra loro non può certo mancare Ahsoka Tano, che nella nuova clip appena distribuita dalla Lucasfilm sembra più che decisa ad assestare un duro colpo all'Impero. E soprattutto a Darth Maul.

In The Phantom Apprentice, episodio disponibile su Disney+ dal prossimo 24 aprile, riprenderemo a storia dove lasciata, con Ahsoka in procinto di scontrarsi con Darth Maul, ma stavolta sembra che l'anteprima (nel player in alto) ci porti più avanti nella storia.

Feriti, alcuni catturati, i Cloni del comandante Jedi sono in grave pericolo e Ahsoka non esita un secondo a combattere per i propri uomini.

Dopo The Phantom Apprentice resterà solo un episodio prima del tanto atteso finale di stagione, che cadrà con precisione matematica propri il 4 maggio, internazionalmente riconosciuto come Star Wars Day: sapevate che è la prima volta che un episodio della saga spaziale cade in questa precisa data?

Eppure, secondo i fan questa non sarà l'ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars vista anche la gran quantità di conti ancora in sospeso, alcuni dei quali sono strettamente legati a The Mandalorian e non è detto che, come nel caso della stessa Ahsoka, alcuni personaggi non ritornino anche nella serie di John Favreau.