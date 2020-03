Star Wars: The Clone Wars 7, Ahsoka Tano al centro di un documentario sulla nuova puntata

Il trailer del quinto episodio di The Clone Wars 7 ci aveva fatto capire che Ahsoka Tano sarebbe stata al centro degli eventi. Mentre attendiamo l'uscita della serie animata a tema Star Wars con l'arrivo di Disney+, possiamo goderci questo documentario che ci spiega alcuni dettagli interessanti sull'episodio.

Le premesse narrative vedono Ahsoka lasciare il Consiglio dei Jedi per dedicarsi ad una nuova vita: per questo si dirige su Coruscant. In sella ad una moto/speeder finisce per schiantarsi nei livelli inferiori, dove può contare sull' aiuto del meccanico Trace Martez, alla quale però dovrà tenere segreti i suoi trascorsi come cavaliere Jedi.

Ashley Eckstein, la doppiatrice di Ahsoka, ribadisce la sua sorpresa nell'aver appreso del suo ritorno in The Clone Wars. È interessante il fatto che abbia dovuto ricordarsi di impostare la voce verso un registro più alto, per far risultare il personaggio più giovane, dato che The Clone Wars è ambientato molti anni prima rispetto a Rebels, altra serie animata in cui Ahsoka è comparsa.

Ci addentriamo quindi nel sound design, che ha richiesto uno studio degli effetti particolare anche per dettagli come il rumore dello speeder, e nella costruzione delle ambientazioni. Parola poi a Dave Filoni, produttore esecutivo della serie, che ci parla dei personaggi di Trace e Rafa, due ragazze che conducono una vita comune e che mettono in risalto quanto l'eroismo dei Jedi sia in realtà contraddittorio e non arrivi a risolvere i problemi di tutti i cittadini della galassia, il ché probabilmente porterà ad un ulteriore sviluppo di Ahsoka, già in conflitto con l'ordine dei Jedi.

I fan si sono detti entusiasti per il ritorno di Ahsoka, personaggio che inoltre legherà The Clone Wars a The Mandalorian 2.