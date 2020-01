Star Wars: The Clone Wars 7, annunciata la data della premiere su Disney+

I rumor riguardo la data d'uscita di Star Wars: The Clone Wars 7 sono stati confermati e il settimo capitolo della serie d'animazione ha finalmente una data d'uscita!

Il debutto dell'attesissima stagione è più vicino si quanto credevamo e la serie sarà disponibile su Disney+ dal prossimo 17 febbraio, alzando ancora di più le aspettative del pubblico italiano, che potrà usufruire della piattaforma solo da 31 marzo, ma cosa succederà nei prossimi episodi?

Sicuramente torneranno sul piccolo schermo Obi-Wan Kenobi, Anakin e Ahsoka Tano, le cui avventure continueranno anche e soprattutto grazie al grande amore del pubblico per la serie, le cui numerose richieste hanno portato alla conferma di una settima stagione, annunciata durante lo scorso D23 Expo.

La stagione, composta da 12 episodi, sarà anche quella conclusiva e con essa si concluderà l'arco narrativo iniziato nel 2008, come conferma lo stesso regista e sceneggiatore Dave Filoni:

"Concluderà la storia che [George Lucas] e io abbiamo iniziato insieme. Potrebbero esserci storie successive incentrate sul alcuni dei personaggi che abbiamo visto in Clone Wars. Aver scritto e diretto gli ultimi quattro episodi per me, che ho diretto anche La guerra dei Cloni, significa aver dato a giusta conclusione ad un progetto che io stesso avevo iniziato."

