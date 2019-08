Star Wars: the Clone Wars 7, annunciata la data d'uscita su Disney+

Il franchise di Star Wars è stato tra i protagonisti del D23 Expo, con diversi annunci legati all'universo creato da George Lucas. Tra questi, segnaliamo la conferma della data d'uscita della settima stagione di Star Wars:the Clone Wars, che verrà distribuita sulla piattaforma Disney+ insieme a tutte le stagioni precedenti.

Durante il panel, l'attenzione è stata catturata soprattutto da The Mandalorian, ideata e scritta da Jon Favreau e di cui abbiamo potuto ammirare il primo trailer ufficiale. In più, dopo i rumor dell'ultimo periodo, è arrivata anche la conferma della serie tv incentrata sul personaggio di Obi-Wan Kenobi, che per l'occasione tornerà ad essere interpretato da Ewan McGregor.

Ma le sorprese per i fan di Star Wars non si sono limitate a questo e la Lucasfilm ha fornito anche alcuni dettagli su The Clone Wars. L'arrivo di una settima stagione era già cosa nota e le voci iniziali la volevano in arrivo per quest'anno. In realtà, ci sarà un leggero slittamento dato che la serie animata sbarcherà su Disney+ nel febbraio 2020.

Per l'occasione è stata pubblicata anche una nuova immagine direttamente dalla settima stagione, in cui compaiono Ahsoka Tano e Maul che si affrontano durante l'assedio di Mandalore. Potete osservare l'immagine nel tweet in calce all'articolo.