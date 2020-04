Star Wars: The Clone Wars 7 avrà un finale da urlo: parola dell'attrice di Ahsoka Tano

Sorte ironica quella toccata a Star Wars: The Clone Wars, interrotta da Disney nel corso della sesta stagione e poi ripresa proprio su Disney+. Ci avviciniamo dunque al finale della settima stagione dello show, e pare proprio che i fan siano destinati a rimanere decisamente soddisfatti.

Ad alzare l'asticella delle aspettative non è stata una persona qualunque, bensì la doppiatrice Ashley Eckstein, che nella serie animata presta la voce all'amatissima Ahsoka Tano: secondo Eckstein gli ultimi episodi di questa settima stagione rischiano di diventare una delle migliori cose mai prodotte nell'ambito di Star Wars.

"Ho letto un sacco di commenti di persone a cui i primi quattro episodi sono piaciuti un sacco, ma non vedono l'ora di arrivare all'assedio di Mandalore. Posso dirvi che questi primi episodi sono importanti perché è importante vedere questa parte del viaggio di Ahsoka prima che si arrivi all'assedio. [...] Con la produzione siamo sempre stati una stagione più avanti rispetto a ciò che i fan stavano vedendo, quindi sapevo quanto Ahsoka si sarebbe evoluta stagione dopo stagione. Ho chiesto ai fan di avere pazienza e di seguire questo viaggio con lei perché nessun personaggio è perfetto sin dall'inizio, se lo fossero non sarebbero personaggi interessanti" ha spiegato Eckstein.

L'attrice ha poi proseguito: "Tutto questo giro di parole era per dire che ho già visto l'assedio di Mandalore e quegli episodi sono fantastici. Voglio dire, sono una delle migliori cose che siano mai state fatte su Star Wars, a parer mio". Frasi che hanno un certo peso e che sicuramente i fan ricorderanno quando gli episodi finali saranno disponibili su Disney+.

Negli scorsi episodi, intanto, Star Wars: The Clone Wars ha alluso alla corruzione dell'Ordine Jedi; nella nuova clip di Star Wars: The Clone Wars, invece, Ahsoka compie una sorprendente scoperta.