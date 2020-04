Star Wars: The Clone Wars 7, confermata la timeline della purga di Mandalore

Con le serie lucasiane attualmente in corso Disney+ punta a raccontare alcune vicende che intervallano gli eventi della trilogia prequel e con l'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars 7 si entra nel vivo della purga di Mandalore, rivelando alcuni preziosi dettagli della sanguinosa guerra.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler sulla 7x09 di Clone Wars!

Co gli ultimi episodi la saga spin-off è entrata nel vivo della "saga di Mandalore", confermando quello che già in The Mandalorian avevamo intuito, vale a dire che la carneficina del pianeta avvenne durante gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith.

All'inizio dell'Ep III abbiamo assistito alla missione di salvataggio di Anakin Skywalker ed Obi-Wan Kenobi, inviati a soccorrere il Cancelliere Plapatine "caduto" nelle mani del Conte Dooku. Cme'è noto l'intero rapimento fu una messa in scena per testare Anankin, che uccidendo l'allievo del futuro Imperatore dà prova della sua predisposizione al Lato Oscuro.

In Vecchi Amici non dimenticati, da oggi disponibile su Disney+, scopriamo un'altro lato della storia, fino'ora tenuto nascosto: poco prima di partire Ahsoka Tano e Bo-Katan informano Anakin e Obi-Wan di aver trovato Darth Maul, il quale ha preso il controllo di Mandalore.

Bo-Katan, convinto che Kenobi volesse vendicare la duchessa Satine, sua sorella, ma seguendo la via dei Jedi Obi-Wan si rimetterà alle decisioni del Consiglio, che lo manderà nella celebre missione portata al cinema da George Lucas.

Nella 9x07 di The Clone Wars assistiamo quindi alla riunione tra Anakin e Ahsoka e cioè che rende fondamentale questo episodio è proprio il loro rapporto e la casualità degli eventi, che hanno tragicamente avvicinato Skywalker al Lato Oscuro, cosa che non sarebbe successa (forse) se fosse andato su Mandalore, sul quale intanto Ahsoka e Maul stanno per affrontarsi.