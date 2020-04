Star Wars: The Clone Wars 7, svelati nuovi dettagli su The Siege of Mandalore?

L'episodio di Star Wars: The Clone Wars 7 andato in onda questa settimana ha visto la protagonista Ahsoka Tano riunirsi con la mandaloriana Bo-Katan Kryze e affrontare insieme un nemico comune, l'ex-apprendista del Sith Darth Maul, portando la serie verso il suo arco conclusivo, noto come The Siege of Mandalore.

Si tratta letteralmente dell'assedio da parte dell'Impero al Pianeta Mandalore, che dovrebbe mostrare l'ormai nota caduta dello stesso. A doppiare la mandaloriana Bo-Katan c'è in originale l'attrice Katee Sackhoff, che parlando proprio dell'arco conclusivo della serie animata su Disney+ con Discussing Film ha avuto modo di anticipare quello che dovranno aspettarsi i fan dall'inquieta alleanza con Ahsoka.



Ha detto la Sackhoff: "Non voglio rivelare nulla di spoileroso e rovinarvi la sorpresa, né penso di poterlo fare, comunque. Penso però che Bo-Katan continuerà sempre a condurre Mandalore al meglio delle sue capacità e abilità, nel modo che ritiene più opportuno. Continueremo a vederla e a conoscere meglio le sue intenzioni".



The Siege of Mandalore vede Ahsoka e il Capitano Rex guidare l'Esercito della Repubblica per liberare Mandalore dal controllo di Darth Maul. E la doppiatrice di Ahsoka, Ashley Eckstein, ha spigato l'essenzialità della storia per l'intera saga: "Stiamo aspettando l'Assedio di Mandalore dalla cancellazione della quinta stagione di Clone Wars. Sappiamo sicuramente che Ahsoka sopravvivrà grazie a Star Wars: Rebels, ma non come né perché. E vi assicuro: l'Assedio di Mandalore sarà essenziale per capire molte cose accadute all'interno della Saga degli Skywalker".



Star Wars: The Clone Wars 7x09, "Old Friend, Not Forgotten", approderà su Disney+ il prossimo 17 aprile 2020. Vi lasciamo alle nostre prime impressioni di Star Wars: The Clone Wars 7.