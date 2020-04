Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka sarebbe dovuta apparire ne L'Attacco dei Cloni

Come avete potuto leggere in una nostra precedente notizia riguardo Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars, il personaggio doppiato da Ashley Eckstein è uno dei più importanti nella storia della serie animata. Dave Filoni ha rivelato che sarebbe anche dovuta apparire in uno dei film della trilogia prequel.

Il regista e ideatore dello show animato ambientato durante il conflitto tra la Repubblica e i Separatisti ha concesso un'intervista ai giornalisti di Vanity Fair, parlando in particolare del Jedi introdotto per la prima volta durante la serie e che, secondo numerosi rumor, farà la sua comparsa anche nelle puntate di The Mandalorian, stupendo tutti i fan con questo commento: "All'inizio si doveva chiamare Ashla, era il 2005 e mi sembrava adatto. Penso fosse uno dei nomi di un apprendista Jedi che Yoda stava addestrando ne L'Attacco dei Cloni. C'era questa bambina Togruta e all'inizio volevamo che fosse Ahsoka, ma pensandoci bene non avrebbe funzionato a causa dell'età del personaggio. Nel film era troppo piccola".

La notizia ha fatto subito il giro del web, in particolare perché sono in molti a sperare di vedere Ahsoka in uno dei film del franchise, per ora infatti la Jedi è apparsa soltanto nel corso delle puntate della serie animata e di Star Wars Rebels.

Mentre aspettiamo il finale della serie, vi lasciamo con la nostra recensione della decima puntata di Star Wars: The Clone Wars 7.