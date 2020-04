Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano mette in discussione il suo percorso da Jedi

Nonostante quello che è accaduto nell'episodio di settimana scorsa, nella nuova clip di Star Wars: The Clone Wars, serie animata prodotta da LucasFilm all'interno dello Star Wars Universe, Ahsoka Tano riflette sul suo ruolo di Jedi e sul suo percorso intrapreso sinora. Tano sarà una delle new entry nella seconda stagione di The Mandalorian.

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto tutti gli episodi disponibili di The Clone Wars.

Nell'ultimo episodio, dopo aver catturato con successo Darth Maul a Mandalore, Ahsoka Tano ha in programma di consegnarlo al Consiglio Jedi su Coruscant. Quando l'Ordine 66 viene dichiarato nel bel mezzo del suo viaggio, il suo mondo viene stravolto. Gli amici diventano nemici e i nemici diventano alleati nell'episodio 'Shattered', in onda dal primo maggio.



Dopo la chiusura della serie nel 2013, i fan erano scioccati di non poter dare una degna conclusione allo show animato, tornato poi di prepotenza con questa settima stagione. Ora con la produzione di nuove serie live action anche Ahsoka Tano avrà la sua versione in carne ed ossa. Si è parlato dell'ingaggio di Rosario Dawson per il ruolo di Tano ma la maggior parte dei fan vorrebbe vedere la doppiatrice storica del personaggio, Ashley Eckstein.

Si dice che nelle puntate rimaste di The Clone Wars si possa vedere Darth Vader. Ma i riflettori sono puntati tutti su Ahsoka Tano e il suo destino nello show.