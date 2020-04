Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano fa una scoperta sorprendente nella nuova clip

Lucasfilm e Disney+ hanno diffuso in streaming una nuova clip ufficiale tratta dall'episodio di Star Wars: The Clone Wars che arriverà sulla piattaforma digitale questa settimana. Protagonista della clip è Ahsoka Tano, di cui stiamo seguendo l'interessante intreccio narrativo fino a ora.

La clip in questione mostra gli sviluppi del tentativo di fuga della ex-Jedi, in seguito all'accordo per liberare le sorelle Martez e in Together Again rimane indietro per scoprire la vera mente che si cela dietro l'operazione Pyke. Il Sindacato Pyke è apparso in molti episodi di Clone Wars, il ché ha lasciato i fan del tutto sorpresi quando questo ha fatto il suo esordio in live-action in un momento di Solo: A Star Wars Story.

Già in precedenza, rispetto agli ultimi sviluppi di Clone Wars, avevamo suggerito che proprio la serie animata di Star Wars potesse fungere da ponte alla futura comparsa del personaggio di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian. Negli episodi veniamo a conoscenza che qualche Mandaloriano si trova su Oba Diah. I Mandaloriani osservano il tentativo di fuga di Ahsoka e delle sorelle Martez e uno di loro riconosce Ahsoka, notando che "potrebbe essere la Jedi che ho conosciuto a Carlac".

Come confermato da un tweet di Katee Sackhoff, la quale presta la propria voce a Bo-Katan Kryze, il personaggio è la sorella della duchessa Satine, la precedente governatrice di Mandalore uccisa da Darth Maul. Bo-Katan ha conosciuto Ahsoka su Carlac nell'episodio della serie intitolato A Friend in Need. I Mandaloriani comunque non si trovano su Oba Diah per caso, ma sono lì in missione. Alcuni fan hanno poi notato come le armature che insossano le tre Mandaloriane ricordano quelle dell'armiere in The Mandalorian, arrivando a suggerire che una tra Bo-Katan e Ursa e il terzo non nominato possa effettivamente essere quel personaggio.