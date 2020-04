Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano tenta la fuga nella nuova clip

Dopo anni d'attesa i fan di Star Wars: The Clone Wars stanno finalmente vivendo le avventure di Ahsoka Tano che speravano, con lo Jedi protagonista del prossimo episodio di questa settimana. Il personaggio è stato al centro delle speculazioni sul web in questo periodo dopo la voce in cui Rosario Dawson l'avrebbe interpretata in un live action.

Nella clip si vede Ahsoka Tano e i suoi alleati costretti a fare delle scelte disperate dopo esser rimasti imprigionati negli inferi del crimine organizzato.

Infatti dopo esser stati imprigionati da Pyke, Ahsoka Tano e le sorelle Martez riescono a fuggire dalla roccaforte. Insieme fuggono verso attraverso la città verso l'astronave, nel disperato tentativo di eludere le forze di Pyke alla ricerca di 'Dangerous Debt', un nuovissimo episodio di Star Wars: The Clone Wars, che debutterà venerdì 3 aprile su Disney+.



I fan hanno incontrato per la prima volta Ahsoka Tano al debutto di Star Wars: The Clone Wars, prima nel film e poi nella serie. Nonostante le preoccupazioni iniziali, Ahsoka Tano è diventato uno dei personaggi più amati della serie animata dagli spettatori.

Da quando la Disney ha acquisito LucasFilm i fan hanno sperato che si potesse vedere la transizione del personaggio in un prodotto live action.

Una speranza inizialmente decaduta ma poi tornata in auge quando Ahsoka Tano è apparso in Star Wars: Rebels, confermando che il personaggio è sopravvissuto a Il ritorno dello Jedi. Di recente si è parlato di Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano, scatenando una protesta dei fan pro-Ashley Eckstein, la storica doppiatrice del personaggio che molti vorrebbero anche attrice nel caso venisse realizzata una sua versione live action.