Star Wars: The Clone Wars ha alluso alla corruzione dell'Ordine dei Jedi?

La settima stagione di Star Wars: The Clone Wars sta portando nuova luce sugli eventi che precedono La Vendetta dei Sith e un altro dei temi affrontati e citati proprio nell'episodio III della saga principale è quello della corruzione nell'Ordine dei Jedi.

Dopo che probabilmente ha spianato la strada ad Ahsoka Tano in The Mandalorian, l'episodio della settima stagione intitolato Dangerous Debt potrebbe aver alluso a uno dei temi cui faceva riferimento Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e che si è rivelato centrale nella conversione al Lato Oscuro di Anakin Skywalker, ovvero il sospetto di corruzione nell'Ordine dei Jedi, sospetto che ha fatto vacillare la già precaria fiducia del Prescelto verso i suoi compagni.

Nell'arco dell'episodio, Ahsoka Tano, che ha abbandonato l'Ordine dei Jedi, fa la conoscenza delle sorelle Martez, Trace e Rafa. Entrambe non sono a conoscenza del passato della ex-Jedi, e questo è per il meglio dato che poi veniamo noi a conoscenza insieme alla protagonista del passato delle due sorelle e dei loro trascorsi con i Jedi: viene infatti raccontato come i genitori delle due sorelle morirono in un incidente causato proprio dai Jedi incaricati di eliminare alcuni criminali. Si tratta di un altro esempio che rende evidente come in questa ultima loro era i Jedi abbiano smarrito la loro via e siano diventati così adepti alla politica e alle tradizioni, all'interno della Repubblica, così tanto da perdere di vista il loro cammino. Nel racconto, la Jedi Luminara Unduli è così presa dalla tradizione Jedi che rimane ceca al dolore degli innocenti che lei stessa avrebbe dovuto aiutare e proteggere. E non è una coinvicdenza che Luminara sia stata Maestra di Barriss Offee, padawan che distrusse il Tempio Jedi una volta persa la fiducia in questi.

Intanto, vi rimandiamo alle parole di Sam Witwer sul finale di serie.