Star Wars: The Clone Wars, Anakin e Ahsoka di nuovo insieme: la foto è strappalacrime

Dave Filoni, boss dell'acclamata serie animata Star Wars: The Clone Wars, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una nuova foto per commemorare la riunione fra Ahsoka Tano e Anakin Skywalker.

L'episodio, intitolato "Old Friends Not Forgotten", si svolge durante gli eventi di Star Wars: Revenge of the Sith e figura anche la partecipazione del temibile Darth Maul, mentre Ahsoka entra in contatto con Anakin per negoziare un accordo che vedrà l'inizio del Grande Assedio della Repubblica. Una volta proposta la sua offerta, lei e lo Jedi hanno un po' di tempo insieme per la prima volta da quando Ahsoka ha lasciato l'Ordine Jedi. È un momento potente per i personaggi e i fan dello show, ma anche agrodolce perché sappiamo che da un momento all'altro Anakin cederà al Lato Oscuro: la prossima volta che si ritroveranno faccia a faccia, lui sarà Darth Vader e la combatterà.

Filoni ha voluto sugellare questa svolta con un art-work che ha condiviso su Instagram. L'opera mostra Anakin e Ahsoka fianco a fianco e insieme fissano un grande sole rosso. Potete ammirarla in calce all'articolo.

Che ne pensate della settima stagione di Clone Wars? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Ahsoka tornerà nella seconda stagione di The Mandalorian, dove sarà interpretata da Rosario Dawson.