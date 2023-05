Star Wars The Clone Wars, Anakin Skywaler è in un nuovo cosplay ispirato alla serie!

Sono trascorsi tre anni dalla conclusione della settima e ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars, ma i fan della saga non dimenticano certo le avventure di Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Yoda e tutti gli altri personaggi; a dimostrarlo, un incredibile cosplay di Anakin Skywalker realizzato dall'utente Twitter @acscosplay.

Le immagini mostrano il ragazzo nell'iconico abito rosso e verde, con tanto di spada laser. La sua figura ha l'ulteriore vantaggio di suggerirci come sarebbe stato il personaggio in eventuale live action ispirato alla serie d'animazione. "'È qui che inizia il divertimento'" scrive come descrizione del post, per poi omaggiare lo Star Wars Day del 4 maggio 2023.

Creata da George Lucas e prodotta da Lucasfilm – con Dave Filoni come supervisore dell'animazione, – Star Wars: The Clone Wars è una serie realizzata in computer grafica e andata in onda nell'arco di oltre 10 anni (dal 2008 al 2020) per un totale di 7 stagioni e 133 episodi: in Italia, così come negli Stati Uniti, fu trasmetta per la prima volta su Cartoon Network. Temporalmente, si colloca tra i film prequel L'accatto dei cloni e La vendetta dei Sith, raccontando i conflitti avvenuti tra la Repubblica Galattica e l'organizzazione dei separatisti. Lo spin-off The Bad Batch è disponibile su Disney+ dal 4 maggio 2021. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione sulla stagione finale di Star Wars: The Clone Wars.

Invece, era il maggio 2020 quando sul web circolò il fantastico cosplay di Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars. La serie TV a lei dedicata debutterà su Disney+ nell'agosto 2023.