Star Wars: The Clone Wars, gli archi narrativi da guardare e quelli da saltare

Star Wars è uno dei franchise cinematografici di maggior successo e più popolari della storia. La saga si svolge in una galassia piena di innumerevoli specie aliene, che sono tutte collegate attraverso la Forza. Star Wars: The Clone Wars del 2008 approfondisce meglio le storie di alcuni personaggi e alcuni archi narrativi sono davvero imperdibili.

Lo spettacolo non è del tutto perfetto, ma Clone Wars ha una miriade di episodi unici e le sue storie più memorabili sono state raccontate in più episodi. Ovviamente consigliamo di guardare la serie nella sua interezza per apprezzarla totalmente, ma se non ne avete il tempo ecco una guida ai migliori archi narrativi:

Satine (dalla 2x14 alla 2x15)

I fan di Star Wars hanno avuto modo di visitare Mandalore parecchie volte nel corso di The Clone Wars. L'intera saga di Mandalore è iniziata con un arco narrativo in 3 parti nella seconda stagione e ha presentato ai fan la duchessa Satine Kryze, di cui Obi-Wan si era innamorato.

Boba Fett (dalla 2x17 alla 2x22)

Dalla sua apparizione in L'impero colpisce ancora,Boba Fett è diventato uno dei personaggi più popolari dell'intero franchise. Mentre le sue origini vengono esplorata in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni, i fan possono vederlo al lavoro negli episodi finali della seconda stagione di Clone Wars. Il futuro più grande cacciatore di taglie riesce a infiltrarsi in un incrociatore Jedi e ad abbatterlo dall'interno.

Sorelle della notte (dalla 3x12 alla 3x14)

Questi episodi hanno aiutato a dare corpo a Asajj Ventress e alla sua specie come mai prima d'ora, aggiungendo una mitologia approfondita alla loro razza.

Mortis (dalla 3x15 alla 3x17)

L'arco inizia con Anakin, Obi-Wan e Ashoka che indagano su un segnale di soccorso Jedi di 2000 anni, che li blocca sul pianeta Mortis. Questo pianeta nascosto esiste al di fuori del tempo e dello spazio normali e ospita 3 esseri viventi che rappresentano ciascuno un lato della Forza.

Cittadella (dalla 3x18 alla 3x20)

In questi tre episodi ricchi di azione, il Maestro Even Piell è stato rapito dall'Impero, costringendo gli eroi a tentare una missione di salvataggio.

Darth Maul (dalla 4x21 alla 4x22)

Quando è stato rivelato che Maul era vivo c'era molta confusione e dubbi tra i fan, soprattutto considerando che lo avevamo visto tagliato a metà da Obi-Wan.

Ma non appena la storia di Maul ha ricominciato a svolgersi, tutti i dubbi sono stati spazzati via. In un paio di episodi Maul si è lanciato in cerca di vendetta su Obi-Wan, portando a un fantastico duello.

Darth Sidious e Darth Maul (dalla 5x14 alla 5x16)

La quinta stagione vede Maul salire al potere e diventare il sovrano di Mandalore e di diversi sindacati criminali. È durante questo arco narrativo che Maul uccide Satine di fronte a Obi-Wan, e il pubblico vede un Kenobi sconvolto e in lutto per la perdita della sua amata. L'arco termina con Darth Sidious che fa visita al suo ex apprendista su Mandalore e l'impressionante battaglia termina con la morte di Savage e Maul che implora pietà.

Ahsoka (dalla 5x17 alla 5x20)

Ashoka è probabilmente il miglior personaggio della serie e l'arco finale della quinta stagione include un incredibile sviluppo del personaggio e, a parte le grandi scene d'azione, ha mostrato quanto fosse fuori dal mondo l'Ordine Jedi. Ashoka finisce per riabilitare il suo nome dopo essere stata accusata dal consiglio ed essere stata costretta a scappare, ma si rifiuta di rientrare nell'ordine. Questo porta a Anakin ad avere dubbi.

Il viaggio di Yoda (dalla 6x11 alla 6x13)

Negli episodi che concludono la stagione 6, Yoda ha intrapreso un viaggio con R2-D2 nel tentativo di saperne di più sulle Guerre dei Cloni. Permettendo alla Forza di guidarlo, ha appreso la terribile verità sui piani di Palpatine e le vere macchinazioni dietro il conflitto.

Yoda si rese anche conto che il futuro non poteva essere cambiato, visto che la battaglia doveva essere persa per poter vincere la guerra in futuro. È stata una fine straziante ma ha anche fornito un pizzico di speranza.

Bad Batch (dalla 7x01 alla 7x04)

L'ultima stagione è iniziata con un arco narrativo in 4 parti incentrato su un'unità disordinata di soldati clone che sono stati tutti progettati con mutazioni genetiche. È stato un arco brillante perché ha mostrato che non tutti i cloni erano identici e ora abbiamo ottenuto anche la serie Disney+ Star Wars: The Bad Batch a loro dedicata.

L’assedio di Mandalore (dalla 7x09 alla 7x12)

Quando le Guerre dei Cloni entrarono nelle fasi finali e la trappola di Palpatine iniziò a chiudersi attorno ai Jedi e alla Repubblica, Maul riapparve. Era sfuggito alle grinfie dell'Imperatore, poi era tornato a Mandalore. Ha iniziato a scatenare il caos per attirare Obi-Wan Kenobi.

Invece, ha ottenuto Ahsoka Tano, la 332a Divisione di Clone Troopers e un gruppo di Mandaloriani arrabbiati. L'epica battaglia è stata eclissata solo dalla riunione di Ahsoka e uno dei suoi amici più cari, il Capitano Rex, una relazione che sarebbe continuata nella Ribellione.

Tra gli episodi da saltare, riempitivi o episodi che non sono stati ben accolti e non sono stati affatto interessanti a causa della loro mancanza di qualità o importanza segnaliamo:

Jar Jar Jedi (1x08)

Vede Padmé recarsi a Rodia, dove viene tradita da un amico che si è schierato con i Separatisti, lasciando Jar Jar e C-3PO a salvarla dalla cattura.

Piani diabolici (3x08)

R2-D2 e C-3PO in questo episodio sono il bersaglio di uno dei personaggi migliori e più popolari di The Clone Wars, Cad Bane, che sta tentando di estrarre informazioni dai droidi sul Senato, e l'episodio alla fine è solo un riempitivo.

Missione umanitaria (4x05)

Ancora un episodio dedicato ai droidi che non lascia particolarmente emozioni.

Prendere o lasciare (7x06) e Debito pericoloso (7x07)

Archi narrativi dedicati alle sorelle Martez e Ahsoka.

Vi lasciamo con la nostra recensione della settima stagione di Star Wars: The Clone Wars e nel caso in cui decidiate di recuperare gli episodi, buona visione!