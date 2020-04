Star Wars: The Clone Wars, in arrivo una sorpresa per i fan della serie animata?

Mancano solo due episodi alla conclusione della stagione finale di Star Wars: The Clone Wars, la serie animata diretta da Dave Filoni tra i prodotti più amati dell'universo di Guerre Stellari, ma sembra proprio che la Lucasfilm abbia in serbo ancora qualche sorpresa per i fan vogliosi di saperne di più sulla realizzazione dello show.

Quando un utente ha espresso su Twitter il desiderio di vedere un dietro le quinte della motion capture di The Clone Wars, riferendosi in particolare alla resa del Darth Maul di Ray Park, l'addetta stampa della Lucasfilm Tracy Cannobbio ha infatti risposto "Presto potrai", anticipando dunque l'arrivo di uno speciale dedicato al backstage della serie animata.

Al momento non sappiamo se si tratterà di un semplice contenuto extra o di un documentario più approfondito, come per esempio l'annunciato Disney Gallery: The Mandalorian, ma in ogni caso potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per rivivere le atmosfere di The Clone Wars e allo stesso tempo imparare qualcosa sul suo processo di realizzazione.

A proposito di Disney Gallery: The Mandalorian, vi ricordiamo che la docu-serie composta da 8 episodi che esplorerà il dietro le quinte dello show di Jon Favreau debutterà su Disney+ il prossimo 4 maggio in occasione dello Star Wars Day, lo stesso giorno in cui arriverà finalmente sul servizio anche Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.