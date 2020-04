Star Wars The Clone Wars: Ashley Eckstein svela i 5 migliori momenti di Ahsoka

Continua il fenomeno Ahsoka Tano e chi sa meglio di chiunque altro cosa significhi vestire i panni della Jedi è Ashley Eckstein, storica voce dell'eroina di Star Wars: The Clone Wars, che ha recentemente raccontato i suoi 5 momenti preferiti all'interno della serie.

In calce troverete nei player, in ordine, tutte le scene cui la doppiatrice fa riferimento, ma attenzione: se state ancora recuperando alcuni episodi su Disney+ potrebbero esserci alcuni spoiler!

N°1

"Credo che il primo sia alla fine della stagione 3 (se non erro), quando Ahsoka viene catturata insieme ad altri bambini. Fu la prima volta in cui incontrò Chewbacca e non solo riesce a salvare se stessa, ma addirittura gli altri prigionieri e gli Wookie. Fu un momento davvero importante per lei perché fu la prima volta in cui si sentì veramente all'altezza, in cui riuscì a mettere in pratica tutte le lezioni che Anakin e gli altri Jedi le avevano dato e tirarsi fuori dai guai. Amo quel momento."

N°2

"Mi piace la trilogia di Mortis, in cui Ahsoka deve affrontare molte difficoltà. Vediamo un'Ahsoka più vecchia, quella inquinata dal Lato Oscuro, ma che alla fine muore. Quello che a volte che le persone non colgono è che Ahsoka muore e che la figlia la riporta in vita. Non so come spiegare quella connessione, ma sento che la ragazza ed Ahsoka hanno un legame speciale che anche io sarei curiosa di esplorare meglio. La figlia rappresenta il lato buono della Forza e penso che in qualche strano modo anche Ahsoka lo sia."

N°3

"Poi, c'è il momento alla fine della quinta stagione 5 in cui Ahsoka abbandona l'Ordine dei Jedi: ecco come fece a sopravvivere all'Ordine 66. Adesso non è più una Jedi e ne sapremo di più nei prossimi episodi [di Star Wars The Clone Wars 7]. All'interno del biscotto della fortuna all'inizio dell'episodio c'era il messaggio 'Non perdere mai la speranza, non importa quanto le cose sembrino brutte' e lei non la perderà, ma non poiché non crede più in quelli che fino a poco prima erano i suoi incrollabili valori, deciderà di lasciare tutto quello che conosceva e c'è bisogno di grande forza per farlo."



N°4

"Questo momento è invece in Star Wars: Rebels ed è quando si scopre che lei è Fulcrum e che uno di coloro che hanno dato vita alla Ribellione. Di nuovo, per me, Ahsoka è simbolo di speranza.

N°5

"Il quinto momento è quello durante il combattimento con Darth Vader in Star Wars: Rebels, quando dice 'Non sono una Jedi'. Quello è il momento in cui riesce a chiudere il cerchio. Per me sono questi i momenti importanti per me... Ma so già che dopo penserò 'Oh no! Perché non ho incluso anche questo?'"



Secondo quanto recentemente annunciato dalla stessa Eckstein, Star Wars The Clone Wars 7 avrà un finale da urlo e con esso, almeno per ora, vedremo concludersi le avventure di Ahsoka Tano, che con un arrivo inaspettato sarà tra le new entry di The Mandalorian 2.