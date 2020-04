Star Wars: The Clone Wars, ci aspetta un finale tragico?

Come abbiamo potuto vedere nella clip della decima puntata di Star Wars: The Clone Wars 7, è tutto pronto per la resa dei conti tra le fazioni in lotta nella Guerra dei Cloni. Se cercate altre informazioni vi segnaliamo che il titolo e la descrizione degli episodi sono presenti in un leak.

Grazie ad un post presente su Reddit scopriamo che le puntate finali si intitolano "Shattered" e "Victory and Death". Come sapete la serie ci mostrerà la conclusione della Guerra dei Cloni, andando a collegarsi quindi direttamente con i film successivi della saga di Star Wars. Ecco la sinossi ufficiale dei due episodi: "Dopo aver catturato Maul su Mandalore, il viaggio di Ahsoka verso il Concilio dei Jedi viene sconvolto dopo l'annuncio dell'Ordine 66, che cambierà per sempre la sua vita". La puntata successiva invece viene descritta così: "Ahsoka e Rex devono usare tutte le loro abilità ed ingegno per sopravvivere alla pericolosa conclusione della Guerra dei Cloni".

Dopo un'attesa di oltre sei anni, i fan potranno vedere finalmente l'attesa conclusione dello show animato nato da un'idea di George Lucas e supervisionato da Dave Filoni, produttore anche di The Mandalorian. Mentre aspettiamo che le ultime puntate vengano aggiunte nel catalogo di Disney+, vi segnaliamo le nostre prime impressioni di Star Wars: The Clone Wars 7.