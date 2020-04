Star Wars: The Clone Wars, l'attore originale di Darth Maul fondamentale per le animazioni

Uno dei colpi di scena riservati dalla serie Star Wars: The Clone Wars, come gli appassionati ricorderanno, è stato senza dubbio il ritorno di Darth Maul, personaggio che ritenevamo morto alla fine di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

Parlando dello sviluppo animato del personaggio, che nella serie viene doppiato dall'attore Sam Witwer, gli animatori hanno spiegato l'importanza di ricreare anche sul piccolo schermo i movimenti utilizzati da Ray Park per il film della saga uscito nel 1999. Di recente ne ha parlato proprio Keith Kellogg supervisore alle animazioni della serie, il quale si è soffermato sul particolare stile del personaggio: "In realtà abbiamo fatto un piccolo test, dove abbiamo visto come sarebbe risultato con un po' di motion capture, ed era un po' straniante da guardare se comparato a tutto il resto. Alla fine abbiamo deciso di utlizzare quel test solo come linea guida. Avevamo quel video e l'opportunità di utilizzarlo nella nostra storia".

Nonostante l'idea di scritturare Park e le sue movenze fosse accattivante, l'animatore ha ribadito come il tutto sarebbe risultato discorde dall'ambiente che circonda questi personaggi, parlando in particolare dell'utilizzo della tecnica di motion capture: "La motion capture per noi non è la cosa più facile da incorporare; per adesso non abbiamo proprio l'abilità necessaria per farlo da soli".

Interpretato da Ray Park ne La minaccia fantasma e poi ancora in un cameo in Solo: A Star Wars Story, il creatore di Star Wars: The Clone Wars Dave Filoni ha spiegato perché era importante avere Darth Maul anche per questa stagione finale: "Volevo che la sfida fosse grandiosa, volevo un epico combattimento alle spade laser e questo è tra i migliori se non il migliore che abbiamo mai realizzato. Così sono andato da Ray Park per chiedergli se avesse accettato di fare un po' di motion capture per noi. Quello che vedrete è totalmente lui. Nelle sue movenze c'è davvero qualcosa di unico".